У Києві маршрутка врізалася у стовп

У Києві водій маршрутки через погіршення самопочуття втратив керування і врізався у стовп. Ніхто не постраждав.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ столиці.

За їх даними, ДТП сталося сьогодні близько 13-ї години дня на Подільському узвозі неподалік перехрестя з вулицею Фрунзе. Автобус «Богдан» рухався у напрямку вулиці Фрунзе. Пасажирів у салоні не було, поінформували в ДАІ.

Попередньо з’ясовано, що 50-річному водієві під час руху стало зле, він втратив керування і «Богдан» в’їхав у стовп. Від удару пошкодилось лобове скло і деформувалась передня частина кузова.

Лікарі швидкої забрали водія до лікарні, де він наразі проходить медичне обстеження, йдеться в повідомленні. З’ясовуються причини погіршення самопочуття, додали в ДАІ.