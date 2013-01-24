Житомир: понад 46 тис. мешканців позбавлені водопостачання

У Житомирі другий день мешканці верхніх поверхів декількох мікрорайонів позбавлені водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Житомирської міської ради повідомив Житомирський міський голова Володимир Дебой.

«Вчора, 23 січня, енергетики відключили три станції третього підйому КП «Житомирводоканал», через це мешканці верхніх поверхів, а це понад 46 тисяч чоловік, декількох мікрорайонів Житомира залишилися без води», - сказав він.

При цьому В. Дебой уточнив, що наразі відключені мікрорайони Крошня та Малікова, а також верхні поверхи будинків у районі Польова.

Відключення відбулося через незадовільну ситуацію з оплатою за використану електричну енергію КП« Житомирводоканал».

Також на сесії міськради депутат від Партії регіонів, заступник комерційного Директора ПАТ «Житомиробленерго» Олег Самчук пояснив відключення компанією станцій підйому води «Житомирводоканалу» наявністю мільйонної заборгованості та відсутністю поточних розрахунків водоканалу за спожиту електроенергію.

«У Житомирі ситуація з водою повторюється вже вдруге за останні місяці. У 2013 році зберігається негативна тенденція розрахунків КП «Житомирводоканал» за спожиту електроенергію. Неодноразові звернення нашої кампанії до керівництва і мера Житомира ні до чого не призвели, і 23 січня обленерго було змушене обмежити подачу електроенергії для підприємства водоканалу», - сказав він.

При цьому О. Самчук звернувся до влади міста від керівництва «Житомиробленерго» з проханням посприяти у вирішенні питання про часткову оплату боргів водоканалу перед «Житомиробленерго». На це заступник мера Житомира Микола Боровець повідомив на сесії, що це питання необхідно вирішувати на урядовому рівні.

Як повідомляв УНІАН, востаннє відключення станцій КП « Житомирводоканал» через борги за електроенергію було в кінці листопада минулого року.