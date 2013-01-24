Черкащина: пасажирський потяг протаранив легковик

У Черкаській області 23 січня пасажирський дизель-потяг «Христинівка-Черкаси» на залізничному переїзді №150, що поблизу станції Поташ Маньківського району протаранив легковий автомобіль ВАЗ-21099, що виїхав на рейки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, 19-річний водій автомобіля не пропустив дизель-потяг і виїхав на переїзд перед потягом. Удар потяга в автомобіль прийшовся з боку пасажирського місця. За попередньою інформацією, водій відбувся струсом головного мозку. Затримка руху потяга становила 15 хвилин, залізничне полотно від розбитого легковика звільнили за допомогою дрезини. Постраждалих серед пасажирів потягу немає.