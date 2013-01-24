У запорізькій лікарні чоловік погрожував пістолетом лікарям

Запоріжжі у 5-й міській лікарні чоловік погрожував пістолетом лікарям, які відмовили йому у наданні медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області.

«Дійсно, вранці 23 січня, до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції м. Запоріжжя від лікарів 5-ї міської лікарні надійшло повідомлення, що до них по медичну допомогу звернувся молодий чоловік. Медичні працівники порадили йому з даного приводу звернутися до лікарні за місцем проживання. Після цього чоловік, який перебував в стані алкогольного сп`яніння, почав ображати усіх присутніх, а потім вихопив пістолет пневматичної дії і почав їм погрожувати», - повідомили в ВЗГ.

За даними правоохоронців, у ході інциденту одному з лікарів вдалося відібрати пістолет у правопорушника і викликати наряд міліції, який затримав чоловіка і доставив до райвідділу.

На сьогодні стосовно порушника розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, – «Хуліганство». Ведеться досудове розслідування.