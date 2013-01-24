Чому померли роділля та її дитина у пологовому будинку Чернігова

Чернігівська міліція розслідує обставини смерті вагітної жінки та її дитини у пологовому будинку.

Як повідомили УНИАН у прес-службі прокуратури області, в ніч з 17 на 18 січня у Чернігівському міському пологовому будинку раптово померла вагітна 40-річна мешканка Бахмацького району. Жінка була на 9-му місяці вагітності. Вночі їй стало зле. Реанімаційні заходи були не результативними. Лікарям не вдалося врятувати ані жінку, ані її майбутню дитину. Попередньою причиною смерті фахівці називають гостру легенево-серцеву недостатність.

Скаргу на дії медиків до прокуратури подали родичі загиблої. Перевірку обставин смерті здійснює міський відділ міліції.

Інформацію про смерть громадянки на початку цього тижня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження, яке перебуває на контролі прокуратури Чернігівської області.