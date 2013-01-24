Миколаївщина: у с.Ковалівка через скаженого кота введено карантин

У селі Ковалівка Миколаївської області через скаженого кота введено карантин.

Як повідомили УНІАН у відділі роботи зі ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС у Миколаївській області, напередодні нового року 55-річного жителя с. Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області укусив бездомний кіт. Постраждалого направили до хірурга для отримання протирабічного лікування. Зараз він перебуває під наглядом медиків Миколаївського району.

За декілька днів після укусу знайшли здохлого кота. У Миколаївській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини, куди його було доставлено для проведення аналізів, 21 січня підтвердили діагноз «сказ».

Співробітники ветеринарної служби провели вакцинацію 300 бездомних тварин на території села.

23 січня за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії на території с. Ковалівка введено карантинні обмеження.

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний фахівець відділу санепіднагляду Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби в Миколаївській області Олена Табала, хворих людей у селі немає.

За її словами, жителі сіл області попереджені про те, що в разі неадекватної поведінки тварин слід негайно звертатися до ветеринарного лікаря, а якщо така тварина покусала, то необхідно звернутися до лікаря - рабіолога або хірурга-травматолога.

За її словами, цього року лабораторно підтверджено три випадки захворювання на сказ у Миколаївській області. В 2012 році було зареєстровано 70 випадків захворювання на сказ. Серед хворих тварин були лисиці, коти, собаки, корови. До медиків після укусів домашніх і бездомних тварин у 2012 році звернулися близько 3 тисяч осіб. Із людей ніхто не захворів.