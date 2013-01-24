На Черкащині зафіксовано випадки сказу

В Черкаській області в селі Олександрівка Жашківського району дві собаки загинули, захворівши на сказ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, на території приватного домоволодіння у господаря минулого тижня з невідомих причин загинули 2 собаки. Маючи підозру, що тварини загинули через сказ, чоловік повідомив про це фахівців ветеринарної медицини. 23 січня факт захворювання тварин на сказ було лабораторно підтверджено обласним управлінням ветеринарної медицини. На разі, всім тваринам, які могли мати контакт із загиблими, проведена вакцинація.

Згідно з повідомленням, це перший в цьому році випадок захворювання тварин на сказ. Торік в Черкаській області було зафіксовано 4 випадки.