В Україні без електрики лишаються 109 населених пунктів

В Україні станом на 7 годину ранку 25 січня без електропостачання залишаються 109 населених пунктів, знеструмлених під час негоди у попередні дні.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, протягом 24 січня аварійними бригадами обленерго проводилися роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені через несприятливі погодні умови, зокрема в Полтавській та Харківській областях.

У Львівській області відновлено електропостачання 227 населених пунктів.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. До забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від Головного управління МНС у Львівській області залучено 17 пересувних електростанцій.