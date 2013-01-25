Тернопільщина: під вагою снігу обвалився дах в їдальні школи

На Тернопільщині під вагою снігу обвалився дах в їдальні сільської школи.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Козівського райвідділу освіти Марія Губач, інцидент стався учора в селі Великий Ходачків.

«Будівля, де розташована шкільна їдальня, буле збудована ще в 40-их роках минулого століття. Балки та шифер даху не витримали маси снігу і проломилися. Загалом дах обвалився орієнтовно на площі 50 м кв, це десь четверта частина їдальні», – зазначила М. Губач.

За її даними, в момент обвалу даху в їдальні уже не було ні дітей, ні обслуговуючого персоналу, травмованих немає.

«Як тільки потепліє, ми відновимо перекриття, там потрібно три куби дерева, шифер вже є. Капітального ремонту не робитимемо, оскільки прийнято рішення перемістити їдальню в інше недобудоване приміщення, яке також розташоване поруч із школою», – повідомила М. Губач.