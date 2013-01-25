Закарпаття: під час пожежі троє малюків отримали опіки

У Воловецькому районі Закарпатської області під час пожежі в приватному будинку троє малолітніх дітей отримали опіки різного ступеню тяжкості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в територіальному управлінні МНС у Закарпатській області, інформація про загорання у житловому будинку в селі Яблунів Воловецького району надійшла до них вчора, 24 січня, ввечері.

На місце події виїхали рятувальники, однак до прибуття рятувальників пожежа була погашена силами місцевого населення.

«Як з’ясувалося, загорання помітили сусіди. На той момент в оселі знаходилося троє малолітніх дітей 2006, 2007 та 2012 років народження. Батьків вдома не було. Доки одні селяни гасили полум’я, інші евакуйовували з приміщення хлопчиків», - уточнила речниця ТУ МНС в Закарпатській області Наталія Батир.

Вона також додала, що братиків було госпіталізовано до Воловецької центральної районної лікарні.

За даними ТУ МНС у Закарпатській області, в 7-річного Валентина медики діагностували опіки обох плечових суглобів І ступеню (1% опіків від загальної кількості тіла). На рік молодший Роман отримав опіки правої верхньої кінцівки ІІ-ІІІ ст. (5% від загальної кількості тіла). В однорічного Артема полум’ям травмоване обличчя, опіки І ступеня (0,5% опіків від загальної кількості тіла).

Окрім того, за словами Н. Батир, усі діти отримали опіки верхніх дихальних шляхів.

В ТУ МНС також уточнюють, що вогнем були пошкоджені стіни, двері та особисті речі власників будинку. Частково закопчені стіни у двох кімнатах.

Наразі спеціалісти з’ясовують причину виникнення пожежі.