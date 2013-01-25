У Києві створено пункти базування бригад "швидкої". Адреси

У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформують, що в усіх районах Києва створено пункти тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги. Це дозволить оперативніше реагувати на екстрені виклики та забезпечити прибуття бригад «швидкої» до місця виклику в межах 10 хвилин, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, у Голосіївському районі пункт тимчасового базування бригади швидкої медичної допомоги знаходиться за адресою: вул. Якубовського, 6.

У Дарницькому бригади розташувалися на вул. Бориспільській, 30-А та вул. Вербицького, 5.

У Деснянському районі тимчасово пункт розташований на вул. Драйзера, 19, у Дніпровському районі – на вул. Курнатовського, 5, в Оболонському – на Мінському шосе, 8.

У Печерському – на вул. Підвисоцького, 13, у Подільському – на вул. Мостицькій, 9, у Святошинському бригади розташувалися на вул. Булаховського, 34, і вул. Симиренка, 10.

У Солом’янському визначені такі адреси тимчасових пунктів: просп. Червонозоряний, 2; вул. Гарматна, 36/38.

У Шевченківському районі пункти перебування «швидких» розташовані за адресами: вул. Саксаганського, 100, вул. Ризька, 1, та вул. Щербакова, 70.

Бригади швидкої медичної допомоги в пунктах тимчасового базування чергують щоденно з 09:00 до 21:00.