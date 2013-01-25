У Вінницькій області закупили 95 медичних спецавтомобілів та інше обладнання для покращення медичного обслуговування жителів регіону.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, вручення ключів від спецавтомобілів відбулося вчора, 24 січня.

Крім закупівлі на суму 6,6 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету 95 спеціалізованих автомобілів Geely для Центрів первинної медико-санітарної допомоги, було закуплено також 665 комп’ютерів та 35 серверів на суму 8,4 млн грн, медичне обладнання та інвентар на суму 50,1 млн грн.

Під час урочистої передачі медінвентарю голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан зазначив, що найголовнішим пріоритетом обласної влади залишається розвиток галузі охорони здоров’я області, зміцнення матеріально-технічної бази, а відтак - покращення медичного обслуговування людей.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року на Вінниччині реалізується пілотний проект з реформування галузі охорони здоров’я.

Сьогодні в області функціонують 35 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять 262 амбулаторії та 921 ФАП.