Житель Севастополя приніс до себе додому протитанкову міну

У Севастополі 63-річний чоловік приніс до себе додому протитанкову міну часів Великої Вітчизняної війни, яка була на бойовому взводі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Територіальному управлінні МНС в місті Севастополі, чоловік виявив небезпечну знахідку в лісопосадці Нахімовського району і приніс її до себе в квартиру щоб, за його словами, потім передати правоохоронним органам.

Севастополець повідомив про знахідку в чергову частину МВС. На місце виїхали рятувальники, оточили територію, вивели на безпечну відстань мешканців будинку, в якому була міна. Після цього сапери МНС ідентифікували снаряд: такі міни випускалися для виведення з ладу гусеничної і колісної техніки супротивника шляхом руйнування їх ходової частини. Вага снаряда становить 8,5 кг, вага вибухової речовини - 5,5 кг, розліт осколків - близько 100 метрів. Варто зазначити, що севастополець проживає в п`ятиповерховому будинку, і в разі вибуху міг постраждати не тільки він, а й його сусіди.

Піротехніки МНС завантажили боєприпас у спеціальний автомобіль і вивезли на спеціальний полігон у селі Хмельницьке під Севастополем.