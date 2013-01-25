У Полтаві «телефонний терорист» отримав два роки в'язниці

У Полтаві у четвер, 24 січня, набув чинності вирок Київського районного суду стосовно місцевого жителя, який наприкінці серпня 2012 року, з хуліганських мотивів, зателефонував на спецлінію «101» і анонімно повідомив про мінування одного зі структурних підрозділів приватного акціонерного товариства.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі облуправління СБУ, після телефонного дзвінка за адресою, яку назвав невідомий, оперативно прибули співробітники СБУ, міліції, МНС, які встановили, що повідомлення про небезпеку вибуху було хибним.

Того ж дня міліціонери затримали «анонімного телефонного терориста». Пояснити причину свого протиправного вчинку 41-річний громадянин не зміг.

Рішенням суду його визнано винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.259 (свідомо хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Крім цього, суд задовольнив цивільний позов правоохоронних органів до цього громадянина про відшкодування їм завданої шкоди на загальну суму майже 8 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Полтаві було затримано чоловіка, який зробив хибне повідомлення про мінування тампонажного управління. Під час затримання було встановлено, що чоловік, житель села Супрунівка Полтавського району, перебував у стані алкогольного сп`яніння, а мотивом для здійснення протиправного прояву став від`їзд його дружини.