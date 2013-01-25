Мешканці Житомира живуть без води

Прокуратура Житомирської області вчора, 24 січня, доручила прокуратурі Житомира провести перевірку законності обмеження постачання ПАТ ЕК «Житомиробленерго» електроенергії комунальному підприємству «Житомирводоканал» у зимовий період.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури області Тетяна Гоша, встановлено, що 23 січня ПАТ ЕК «Житомиробленерго» відключило подачу електроенергії на водопровідні насосні станції трьох підйомів міського водоканалу в зв’язку із накопиченням боргів зі сплати за електроенергію. Внаслідок цього житомирянам припинено водопостачання.

Прокурорська перевірка встановить законність таких дій енергопостачальної кампанії.

Згідно з повідомленням сайту Житомирської міської ради, влада міста вважає обмеження постачання електроенергії комунальному підприємству «Житомирводоканал» політичним питанням.

«Борги КП «Житомирводоканал» – 7,5 млн грн – мізерні в порівнянні з іншими водоканалами в обласних центрах України. Проте саме в Житомирі, чомусь часто напередодні сесії міської ради, Житомиробленерго відключає станції Водоканалу від електропостачання. Від такого з’ясування відносин між підприємствами страждають як завжди – житомиряни», - йдеться у повідомленні міськради.

Як повідомив УНІАН депутат Житомирської міської ради, голова комісії з питань ЖКГ Геннадій Забродський, питання відключення від водопостачання житомирян – штучне.

«Місто просило в уряду додаткового виділення із державного бюджету 18 млн грн для того, аби повністю закрити різницю в тарифах на воду для житомирян, із яких 8 мільйонів – по воді. Прийшла субвенція, правда, у 5 разів більша, ніж ми просили. Я доповідаю: 29 грудня 2012 року 62 млн грн Житомир повернув назад до державного бюджету, і таким чином штучно залишився борг водоканалу», - пояснив голова комісії.

Г.Забродський наголосив, що через кілька тижнів після непроведення платежів, ПАТ ЕК «Житомиробленерго» заявило про 7-мільйонний борг КП «Житомирводоканал» та відключило житомирян від водопостачання.

За його словами, відключення станцій ІІІ підйому водоканалу може спричинити і відключення деяких котелень та залишити мешканців Житомира не лише без води, а й без тепла.

Вчора, 24 січня, на черговій сесії міської ради депутати майже годину сперечалися – хто винен у тому, що окремі житлові райони обласного центру залишаються без води. В обленерго вимагають, хоча б часткової сплати боргу. В свою чергу, чиновники переконують - гроші є. «Держава гарантувала надати субвенцію, цільове призначення якої, власне, погашення різниці в тарифах», - заявив на сесії мер Житомира Володимир Дебой.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі понад 46 тис. мешканців верхніх поверхів кількох мікрорайонів з 23 січня залишилися без водопостачання. Згідно з інформацією міського голови Володимира Дебоя, енергетики відключили три станції третього підйому КП «Житомирводоканал» через незадовільну ситуацію з оплатою за використану електричну енергію. Наразі відключені мікрорайони Крошня та Малікова, а також верхні поверхи будинків у районі Польова.