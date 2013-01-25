Сумщина отримала 6 млн грн на ліки для "швидкої"

Сумщина у вигляді державної субвенції отримала 6 мільйонів гривень для забезпечення медикаментами бригад машин екстреної (швидкої) допомоги.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації за інформацією заступника голови ОДА Тамари Іщенко.

«На 2013 рік для Сумської області на придбання медикаментів виділено більше 8 млн. грн. державної субвенції. З них 6 млн. грн. ми вже отримали і почали використовувати», - зазначила Т. Іщенко.

За її словами, наразі всі підрозділи бригад екстреної (швидкої) допомоги області забезпечені медикаментами на 100 %.

«Медикаменти є в достатній кількості, і ніхто не має права вимагати з людей кошти за їх надання», - наголосила Т.Іщенко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію із втіленням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні. Зокрема, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, Президент звернувся до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка та міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з вимогою навести порядок у цій сфері.

Закон «Про екстрену медичну допомогу» набув чинності в Україні з 1 січня 2013 р. Законом визначено, що бригада екстреної медичної допомоги - це оснащена спеціалізованим санітарним транспортом мобільна структурно-функціональна одиниця, яка у цілодобовому режимі надає екстрену медичну допомогу на місці події чи під час перевезення людини у невідкладному стані до закладу охорони здоров’я. Виклик її здійснюється за номером 103 або 112.