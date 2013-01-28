Львівщина: 27 населених пунктів знеструмлено
09:05, 28 січня 2013Новини регіонів
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Через негоду залишаються знеструмленими 27 населених пунктів у Львівській області.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Впродовж неділі, 27 січня, бригадами обленерго було повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Херсонській області та 22 населених пункти у Львівській області, знеструмлених внаслідок несприятливих погодних умов.
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