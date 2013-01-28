На Сумщині створено карту базування екстреної допомоги

У Сумській області створено карту базування всіх підрозділів екстреної допомоги, згідно з якою в регіоні необхідно створити додатково ще 15 пунктів для базування підрозділів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Наразі в Сумській області діє 45 пунктів тимчасового або постійного базування бригад екстреної (швидкої) допомоги, три з яких розміщені в Сумах, а інші розташовані на базі сільських закладів охорони здоров`я в 17 із 18 районів регіону. Для того, щоб вкладатися в нормативи часу приїзду машин на місце виклику необхідно додатково створити ще 15 таких пунктів. Вже розроблена карта, де вони розмістяться», - зазначив головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віталій Корнієнко.

За його інформацією, на створення пункту з необхідним медичним обладнанням, автомобілем, штатом потрібно близько 250 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію із втіленням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні. Зокрема, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, Президент звернувся до прем’єр-міністра Миколи Азарова, віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка та міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з вимогою навести порядок у цій сфері.

Закон «Про екстрену медичну допомогу» набув чинності в Україні з 1 січня 2013 р. Законом визначено, що бригада екстреної медичної допомоги - це оснащена спеціалізованим санітарним транспортом мобільна структурно-функціональна одиниця, яка у цілодобовому режимі надає екстрену медичну допомогу на місці події чи під час перевезення людини у невідкладному стані до закладу охорони здоров’я. Виклик її здійснюється за номером 103 або 112.