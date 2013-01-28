У Криму лікаря засудили за розголошення ВІЛ-статуса дитини

У Сімферополі вперше в Україні за розголошення відомостей про зараження вірусом імунодефіциту людини засуджено медичного працівника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Центрального районного відділу міліції Сімферополя звернулася місцева жителька із заявою про те, що медпрацівник розкрила конфіденційні відомості про ВІЛ-статус її дитини.

Хлопчик, якого, незважаючи на діагноз, усиновила заявниця, провчився у новій школі трохи більше тижня, коли мама почала помічати, що син став нетовариським, не хотів іти до школи. Поговоривши з дитиною, жінка з`ясувала, що однокласники через його діагноз знущалися над ним, не бажали спілкуватися, ображали його.

"У ході перевірки було встановлено, що на одному з батьківських зборів класний керівник розповіла батькам дітей про нового учня. Мати одного з однокласників хлопчика працювала медсестрою у дитячому будинку, де раніше виховувалася дитина. Від неї батьки і дізналися про ВІЛ-статус сина заявниці", - повідомила слідчий слідчого відділення Центрального райвідділу внутрішніх справ Сімферополя Вероніка Задорожна.

Дорослі, у свою чергу, поговорили вдома з дітьми і заборонили їм товаришувати з хлопчиком. Однокласники почали цькувати дитину, вчителі занижували оцінки. В результаті хлопчик отримав серйозну психологічну травму.

В результаті перевірки інформації заявниці було порушено кримінальну справу.

Свою провину підозрювана заперечувала, але в ході слідства було встановлено, що обвинувачена працювала лаборантом по забору крові у дитбудинку, де виховувався хлопчик і про результати обстеження знала. Батьки однокласників школяра і класний керівник також підтвердили, що дізналися цю інформацію саме від неї.

Суд виніс рішення визнати жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 132 (розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби) Кримінального кодексу України і постановив позбавити її права займатися медичною практикою, а також виплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Як зауважили в МВС, це перша в Україні справа за фактом розголошення відомостей про зараження ВІЛ, яка завершилася на користь позивача.