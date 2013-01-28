На базі київського полового №5 створять перинатальний центр

У столиці з метою створення нового перинатального центру реконструюють та розширять Київський пологовий будинок № 5 на проспекті Червонозоряному, 2, у Солом’янському районі.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Замовник виконання робіт - комунальне підприємство «Інженерний центр» - визначить генеральну проектну та підрядну організації для здійснення реконструкції будівель.

Як нагадали в Департаменті охорони здоров’я, з метою поліпшення ситуації в системі надання медичної допомоги дітям та матерям було прийнято Концепцію розвитку перинатальної допомоги, що передбачає створення до 2014 року трьох високоспеціалізованих перинатальних центрів третинного рівня надання медичної допомоги.

Так, з лютого 2012 року почав діяти перинатальний центр, створений на базі Київського міського пологового будинку №7. Там допомагають жінкам із невиношуванням вагітності, приймають передчасні пологи та виходжують новонароджених із низькою та екстремально низькою масою тіла.

На базі Київського міського пологового будинку №5 планується створити перинатальний центр зі спеціалізацією медичної допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією, який також виконуватиме функцію методичного центру. Крім того, у Київському міському центрі репродуктивної медицини створять перинатальний центр для надання допомоги вагітним з інфекційною патологією, у тому числі ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз та наркозалежним жінкам.

Фахівці стверджують, що впровадження Концепції надасть можливість знизити рівень смертності новонароджених на 20%, материнських втрат на 10%, знизити показники дитячої інвалідності, підвищити ефективність перинатальної діагностики до 80% та зменшити частоту вроджених вад розвитку, підкреслили в КМДА.