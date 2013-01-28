Житомирщина: у регіоні реформують первинну ланку меддопомоги

У Житомирській області цього року реформують первинну ланку медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН в Управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, нинішній рік стане для Житомирщини роком реформи служби швидкої допомоги, яку у січні цього року реорганізували у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, в області вже змінено структуру роботи швидкої допомоги. Відтепер роботу бригад швидкої контролює одна диспетчерська служба.

Згідно з новими нормами, екстрена допомога має приїжджати після отирмання виклику за 10 хвилин у місті та за 20 - у селі. Поки що кожен четвертий виклик в області у ці нормативи не вкладається.

Позитивом реформи в ОДА назвали те, що тепер карети швидкої не прив’язані до конкретної території. У разі великих ДТП чи пожеж можна відправляти на них одразу декілька бригад.

У містах та районах триває процес створення центрів медико-санітарної допомоги. У процесі становлення сьогодні перебуває єдина оперативно-диспетчерська служба екстреної допомоги на базі станції швидкої допомоги у Житомирі.

Водночас, констатували в ОДА, в області - застарілий парк автомобілів швидкої допомоги. На балансі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перебуває 146 машин, а регіон з розрахунку на кількість населення потребує 240 карет швидкої допомоги. У державному бюджеті на 2013 рік передбачено кошти на придбання близько 1100 автомобілів швидкої допомоги, які розподілять по регіонах згідно х потребами.

Також в області цього року з’являться сімейні лікарі.

На Житомирщині діє найбільша серед областей України кількість дільничних лікарень - 17 і ФАПів - 820.