Померла 23-річна дівчина, яка постраждала від вибуху в сауні

У Київському опіковому центрі померла 23-річна Юлія Кузьменко, яка постраждала внаслідок вибуху в сауні, що стався у смт. Мена Чернігівської області 8 січня.

Про це повідомили друзі дівчини у соціальній мережі.

Лікарі продовжують боротися за життя ще двох постраждалих Ігоря Ларченка та Олега Богдана. У Мені триває збір коштів на їхнє лікування.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня о 00:35 у м. Мена в сауні, що розташована в кафе "МонАні", стався вибух саморобного опалювального котла. На момент вибуху в сауні перебувало близько 10-ти людей. Постраждали двоє 22-річних чоловіків і 23-річна дівчина, які на той час перебували у парній і отримали опіки окропом та паром 70-80% тіла. Вони кілька днів перебували у Чернігівській обласній лікарні, а потім їх перевезли до опікового центру в Києві. Їхній стан медики оцінювали як стабільно важкий.

Проти власника сауни відкрито кримінальне провадження за статтею 275 ч.2 Кримінального кодексу України - (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Порушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.