Донеччина: шквальний вітер повалив високовольтні опори

У Донецькій області від шквального вітру на вихідних впали три високовольтні опори, але до 30 січня аварійна ситуація буде повністю ліквідована, запевняють у «Донецькобленерго» (ДТЕК).

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю і ЗМІ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», унаслідок шквального вітру швидкістю понад 20 м/с 26 січня у місті Часів Яр Донецької області впали дві високовольтні опори, а 27 січня - ще одна. Це стало причиною порушення електропостачання споживачів міста. Були знеструмлені 3 підстанції і 15 трансформаторних підстанцій, близько 3,5 тисячі споживачів, зокрема Часовоярський вогнетривкий завод.

О 7.30 26 січня оперативно-відновлювальні бригади і 15 одиниць техніки «Донецькобленерго»(ДТЕК) почали усунення ліквідувати обриви ліній електропередачі.

На даний час енергетики «Донецькобленерго» (ДТЕК) вже відновили дві опори, через резервну лінію подали струм на всі котельні міста і міську насосну станцію.

Директор «Донецькобленерго» Олександр Кожухар запевнив, що керівництвом компанії організована цілодобова робота з відновлення і заміни опор, що впали, і «до 30 січня аварійна ситуація буде повністю ліквідована».

«На сьогодні електропостачання частково відновлене - без електроенергії залишаються близько 600 побутових споживачів», - зазначив директор.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобування і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції і продажів електроенергії.

Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 Гвт. Генеруючі підприємства ДТЕК розташовані у семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві).

Сегмент дистрибуції і продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергозабезпечуючі компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн клієнтів.