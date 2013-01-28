Луганщина: чадним газом отруїлися шестеро малюків

У м. Стаханов (Луганська область) вчора, 27 січня, о 00:30 в будинку по пр. Насосному почалася пожежа, внаслідок якої постраждало 7 осіб: жінка 1976 р. н., її діти 2005, 2001, 2009, 2012 р.н., та її племінники 2011 і 2012 р.н.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Попередня причина пожежі - замикання електропроводки. Потерпілим поставлено діагноз: отруєння чадним газом легкого ступеня, госпіталізації ніхто не потребує. У ліквідації пожежі брали участь 2 пожежних автомобілі та 11 осіб особового складу.

Вогнем пошкоджено електролічильник, холодильник, дерев`яні перекриття на площі 5 кв.м, вікно, шпалери.

Пожежу було ліквідовано о 01:07 ночі.