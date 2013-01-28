На Житомирщині вибухнув приватний будинок

У приватному будинку в Коростені Житомирської області стався вибух, внаслідок якого власниця будинку з термічними опіками обличчя і верхніх кінцівок була госпіталізована.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху одну стіну будинку зруйновано повністю, другу стіну пошкоджено.

На місці події працює оперативна група Служби цивільного захисту Коростенського району та працівники служби «104».