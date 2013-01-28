На Житомирщині вибухнув приватний будинок
14:37, 28 січня 2013Новини регіонів
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Власницю госпіталізували з опіками
У приватному будинку в Коростені Житомирської області стався вибух, внаслідок якого власниця будинку з термічними опіками обличчя і верхніх кінцівок була госпіталізована.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху одну стіну будинку зруйновано повністю, другу стіну пошкоджено.
На місці події працює оперативна група Служби цивільного захисту Коростенського району та працівники служби «104».
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