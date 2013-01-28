У Києві водій маршрутки перед виїздом випив пляшку горілки
15:10, 28 січня 2013Новини регіонів
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Протокол передано до суду
У Святошинському районі Києва працівники ДАІ затримали 29-річного водія маршрутки, який перевозив пасажирів після вжиття пляшки горілки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного Управління ДАІ, після зупинки транспортного засобу водій не став сперечатися з інспекторами щодо свого стану і повідомив їм, що перед виїздом випив пляшку горілки. "Перевірка на вміст алкоголю показала наявність в організмі водія 1,62 проміле спирту", - зазначили у ДАІ.
Стосовно порушника складено адмінпротокол, який передано до суду. Мікроавтобус перевезено на штрафмайданчик.
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