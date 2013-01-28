У Львові відсвяткували 5 років проекту «Відчинилося життя»

Минулого тижня у Львівському національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької відзначався 5-річний ювілей всеукраїнського творчого проекту «Відчинилося життя».

Учасників і засновників проекту привітали міський голова Львова Андрій Садовий, перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич, керівник апарату голови Львівської обласної ради Євген Захаревич, проректор Львівської богословської академії о. Михайло Сивак і духовний наставник Української спілки інвалідів о. Роман Мануляк.

Урочиста академія продовжилась концертом «Відчинилося життя» - унікальним дійством, яке стало справжнім обличчям Львова. У супроводі оркестру Національного театру ім. М. Заньковецької під диригуванням з.а. України Богдана Мочурада разом з кращими незрячими співаками з України та Польщі виступали Сергій Фоменко («Мандри»), Віктор Бронюк «ТІК»), Леся Горова, Олександр Положинський («Тартак»), Павло Табаков, ВФ «Пікардійська терція». Глядачів, які цього разу представляли всю Україну (Луганськ, Донецьк, Київ, Одеса, Рівне, Мукачево, Харків, Кіровоград та ін.), вкотре дивували незрячі виконавці з Криму (Зера Кіраджиєва і Степан Гончаренко), Житомира (ансамбль «Гармонія»), Львова (Світлана Пашкіна), Рівного (Вікторія Дудік), Вінниці (Наталія Слюсарчук), Терноволя (Микола Пришнівський), Мукачево (Марія Швардак і Василь Човбан).

Неповторності додавали яскраві вислови постійної ведучої концерту – з.а. України Олександри Бонковської, та блискуча гра оркестру Національного театру ім. М. Заньковецької під диригуванням з.а. України Богдана Мочурада.

Окрім овацій зали, квітів і теплих слів, які глядачі дарували усім виконавцям, наймолодша учасниця проекту – 13-річна Вікторія Дудік одержаладарунок від Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» - ноут-бук, яким можуть користуватися незрячі.

Нагадуємо, що минулого року у рамках програми «Адресна допомога» фонд «Розвиток України» розпочав співпрацю з Львівським осередком «Української спілки інвалідів» та його виконавчим директором і засновником проекту «Відчинилося життя» Оксаною Потимко. Першим кроком стала допомога у проведенні Всеукраїнського семінару із залученням міжнародних експертів, однією з найцікавіших подій у рамках якого став майстер-клас зі створення першої в Україні тактильної книги. У листопаді фонд презентував спеціалізоване обладнання - принтер для друку шрифтом Брайля вже з програмним забезпеченням і розхідними матеріалами - для «Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами». Співпраця триватиме і у 2013 році.