На Вінниччині під час сварки біля кафе поранено двох людей

У м.Могилів-Подільський (Вінницька обл.) госпіталізовано двох людей, які були поранені з травматичної зброї біля місцевого кафе вчора вночі, 27 січня.

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, сварка виникла близько 2-ї години між місцевими жителями під час дискотеки й переросла у стрілянину.

До міліції повідомлення надійшло через півтори години з приймального відділення центральної районної лікарні, куди звернулися два 27-річних місцевих жителі. Один з них після надання медичної допомоги був відпущений додому, другий госпіталізований з пораненням в область грудей. Чоловіка прооперували.

Після повідомлення на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група міліції, з місця пригоди були вилучені речові докази, опитувалися свідки.

Міліція з’ясувала особу чоловіка, який стріляв з травматичної зброї – ним виявився 25-річний місцевий житель.

Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль, з якої було здійснено постріли.

Слідчим відділом Могилів-Подільського РВ відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням травматичної зброї. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років

Триває слідство.