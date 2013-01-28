На Полтавщині затримали іноземця з 10 кг марихуани

У Кобеляцькому районі Полтавської області міліціонери 24 січня затримали чоловіка, який мав при собі 10 кг марихуани і 3,5 г героїну.

Про це повідомила УНІАН представник відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області Юлія Лещенко.

За її словами, чоловік біля закладу громадського харчування, розташованого в центрі населеного пункту, пив гарячий чай і курив марихуану, про що очевидці повідомили в міліцію. За словами начальника Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків у Полтавській області Сергія Кравченка, у чоловіка оперативники виявили й вилучили поліетиленовий пакет із наркотичним засобом «марихуана» вагою 10,5 кг і паперовий згорток із наркотичним засобом «героїн» вагою 3,5 г. Зловмисником виявився 59-річний чоловік, громадянин однієї з сусідніх держав, із загубленим паспортом, раніше судимий і наркозалежний.

За словами зловмисника, марихуану він виготовив із дикорослих конопель, які зірвав у лісосмузі в жовтні 2012 року й зберігав у відстійниках. А паперовий згорток із героїном знайшов у поїзді під час поїздки до Полтави. Вилучені наркотичні засоби він намагався привезти до Полтави для власного вживання без мети збуту.

За цим фактом почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п`яти до восьми років.