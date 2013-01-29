Птахофабрика в Криму забруднювала довкілля

Суд задовольнив позов Сімферопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про стягнення з птахофабрики у Сакському районі майже 150 тис. грн збитків, завданих навколишньому природному середовищу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, підприємство зобов’язано відшкодувати шкоду, спричинену забрудненням земель внаслідок несанкціонованого складування відходів виробництва на площі понад 1 га.

За матеріалами прокурорської перевірки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення земель). Органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування.