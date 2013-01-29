У Криму під час збирання грибів заблукала жінка

Учора, 28 січня, близько 19:00 в районі г. Імарет, біля с. Ізюмівка Кіровського району АР Крим, під час збирання грибів родиною з трьох осіб, зникла місцева жителька.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на місці події організовано оперативний штаб.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 24 осіб та 7 одиниць техніки.