У Криму рятувальники відшукали жінку, яка заблукала

Сьогодні, 29 січня, вранці, громадянку, яка заблукала під час збирання грибів напередодні, 28 січня, було знайдено на стежці «Гріна» пошуковою групою аварійно-рятувального загону МНС.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жінка перебуває в задовільному стані та не потребує медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня, близько 19:00, в районі г. Імарет, біля с. Ізюмівка Кіровського району АР Крим, під час збирання грибів зникла місцева жителька.

На місці події було організовано оперативний штаб. До пошуково-рятувальних робіт залучено 24 чоловіки та 7 одиниць. техніки.