У Києві поступово зростає захворюваність на грип та ГРВІ

За четвертий календарний тиждень поточного року, а саме в період з 21 по 27 січня, на грип та ГРВІ в столиці захворіло 18 тис. 83 особи, а інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 64,3, що нижче епідемічного порогу в 1,7 раза.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на столичне Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби.

Фахівці зазначають, що у порівнянні з попереднім тижнем року спостерігається поступове зростання захворюваності - на 12,8%.

Загалом з початку 2013 року, станом на 28 січня у вірусологічній лабораторії міста проведено 68 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 1 позитивний результат респіраторно-синцитиального вірусу.

У Департаменті охорони здоров’я зазначають, що найкращим профілактичним засобом проти грипу визнано саме вакцинацію.

Так, станом на 28 січня проти грипу у столиці щеплено 15,5 тис. осіб. Наразі проведення процедур щеплення проти грипу триває. Воно здійснюється у визначених 12 амбулаторно-поліклінічних закладах, незалежно від місця проживання.

Також отримати щеплення для профілактики грипу мешканці столиці можуть у 16 кабінетах щеплень медичних приватних клінік. Крім того, у багатьох приватних медичних закладах існують виїзні бригади, які здійснюють щеплення в різних районах міста.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок січня ц.р. у Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ був нижче епідпорогу у 2,2 раза.