Харківщина: зіткнулися два автомобілі, загинула людина

У Красноградському районі Харківської області внаслідок лобового зіткнення інкасаторського автомобіля Hyundai Tucson, який належить Управлінню державної служби охорони (УДСО), та легковика ВАЗ-2106 загинула одна людина, двоє травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконуючого обов’язки прокурора Красноградського району Андрія Середу, аварія сталася вчора, 28 січня, близько 18:30 на 107 км автошляху Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

За даними А.Середи, водій автомобіля ВАЗ-2106 загинув на місці ДТП, пасажирку автомобіля ВАЗ-2106 та водія інкасаторського автомобіля з травмами доставлено до лікарні.

У інкасаторському автомобілі, крім водія, перебували молодший інспектор супроводження охорони й перевезення валютних цінностей УДСО та два представники банку. Всі вони від госпіталізації відмовились.

Дані про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокуратур району розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.