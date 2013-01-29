Через снігопад на Луганщині ускладнено рух транспорту

У зв’язку зі складними погодними умовами (тривалий снігопад, сильний вітер) на території Луганської області ускладнений рух транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху та безперешкодної роботи технологічного транспорту Службою автомобільних доріг у Луганській області за погодженням з Державтоінспекцією тимчасово закрито рух транспорту на наступних ділянках автомобільних доріг:

Т-13-08 Старобільськ-Марківка з 28 по 35 км – для всіх видів транспорту;

Т-13-15 Райгородка – Михайлівка з 10 по 18 км – для всіх видів транспорту.