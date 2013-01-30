У Харкові троє осіб загинули від отруєння чадним газом
10:09, 30 січня 2013Новини регіонів
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Проводиться розслідування
Вчора о 14.00 у Харкові у приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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