На Тернопільщині від переохолодження загинув 29-річний чоловік

29-річний тернополянин загинув внаслідок переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, тіло чоловіка виявили 29 січня в післяобідню пору поблизу газопроводу в селі Велика Березовиця під Тернополем. За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня на Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 53-річний чоловік, а 10 січня — загинула 90-річна жінка.

Загалом, за даними центру пропаганди обласного управління МНС, з початку року у Тернопільській області внаслідок переохолодження загинуло 6 осіб, 10 — отримали травми.