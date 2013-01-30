На Тернопільщині від переохолодження загинув 29-річний чоловік
11:21, 30 січня 2013Новини регіонів
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З початку року в області загинуло 6 осіб
29-річний тернополянин загинув внаслідок переохолодження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, тіло чоловіка виявили 29 січня в післяобідню пору поблизу газопроводу в селі Велика Березовиця під Тернополем. За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня на Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 53-річний чоловік, а 10 січня — загинула 90-річна жінка.
Загалом, за даними центру пропаганди обласного управління МНС, з початку року у Тернопільській області внаслідок переохолодження загинуло 6 осіб, 10 — отримали травми.
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