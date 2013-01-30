Житомирщина: двоє дітей випили чай із ртуттю

У Житомирській області двоє дітей випили чай із ртуттю, після чого опинилися в реанімації, повідомила УНІАН керівник прес-служби ТУ МНС України в Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, вчора, 29 січня, до реанімаційного відділення Коростенської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння ртуттю" госпіталізовано двох хлопчиків 2012 та 2004 років народження, мешканців міста Коростень.

Як з’ясувалося, старший хлопець бавився термометром – міряв температуру води, та випадково його розбив у чайнику. При цьому він нічого не сказав батькам. Дорослі виявили термометр після того, як вже напоїли дітей чаєм. Батьки негайно звернулися до лікарів, які вже надають дітям допомогу.