У Києві хочуть закрити відділення з виробництва препаратів крові

Фракція «УДАР» у Київраді розповсюдила копію наказу Київського міського центру крові від 16 листопада 2012 року про закриття з 16 лютого відділення з виробництва препаратів крові.

У документі, обнародуваному прес-службою “УДАРу”, зазначається, що рішення прийнято з метою оптимізації роботи Київського міського центру крові та на підставі наказу Головного управління охорони здоров`я від 15 листопада 2012 р.

Коментуючи цей наказ, депутат з фракції “УДАР” у Київраді Олексій Давиденко висловив переконання, що таким рішенням “столична влада ставить під загрозу забезпечення реанімацій, швидких допомог та опікових центрів донорською кров’ю та плазмою, оскільки Київ з середини лютого залишиться без власної бази переробки”.

За словами О.Давиденка, в Україні сьогодні понад 30 державних центрів з виробництва препаратів крові, але Київ вирішив, що йому такий центр не потрібен.

Депутат наголосив, що відповідне відділення Київського центру крові займається виробництвом чотирьох видів препаратів донорської крові, зокрема для реанімаційних та опікових відділень всіх лікувальних закладів столиці. Це відділення має ліцензію на переробку донорської крові та безкоштовно забезпечує лікарні Києва цією кров’ю.

“З лютого фактично закривають весь муніципальний центр переробки донорської крові і хочуть перевести всі столичні лікарні з безкоштовної крові на закупівлю платної у комерційних структур”, - заявив депутат.

За словами О.Давиденка, це буде перший випадок в Україні, коли закривається державна лабораторія крові.