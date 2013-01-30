У Запоріжжі зіткнулися 2 маршрутних таксі, постраждали 5 осіб.

Як розповів УНІАН голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, аварія сталася сьогодні близько 6.30 ранку на території Шевченківського району Запоріжжя.

За його словами, «на перехресті вулиць Семафорна і Українська у Шевченківському районі Запоріжжя зіткнулися маршрутні мікроавтобуси, що рухалися у попутному напрямі. Співробітники «швидкої», яки виїхали на місце події, доставили до 5-ї міської лікарні Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості 3 пасажирів, ще 2 постраждалим медичну допомогу надали на місці події, від госпіталізації вони відмовилися».

У ДАІ Запорізького міськвідділу міліції УНІАН інформацію про ДТП за участі 2 «маршруток» підтвердили.

Обставини і причини ДТП встановлюються.