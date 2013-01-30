У Києві посилять контроль за якістю донорської крові

У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформують, що посилять контроль за якістю донорської крові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з метою приведення виробництва лікарських засобів у відповідність до міжнародних стандартів GMP у столиці прийнято рішення про вилучення зі структури Київського міського центру крові відділу виробництва препаратів крові і створення, натомість, відділу контролю якості компонентів донорської крові.

Так, плазму, яку заготовляють у Київському міському центрі крові та відділеннях трансфузіології міських лікарень, реалізовуватимуть закладам, виробництво препаратів з донорської плазми яких відповідає міжнародним стандартам. На отримані від реалізації донорської плазми кошти планується придбання необхідних імунобіологічних препаратів.

За експертними розрахунками, такий алгоритм дозволить забезпечити киян препаратами крові у достатній кількості та у відповідному асортименті. При цьому якість продукту буде гарантовано високою, а ціна – нижча за собівартість виготовлення таких препаратів на базі Центру крові.

У профільному департаменті інформують, що Служба крові міста Києва організована в 1943 році. Протягом 15 років матеріально-технічна база виробництва практично не оновлювалась, обладнання фізично та морально застаріло. Матеріально-технічний стан відділу виробництва препаратів з донорської крові не відповідає сучасним вимогам до виробництва лікарських препаратів. З цих об’єктивних причин, протягом 3 років кількість переробленої плазми була меншою за нормативи у 2 рази.

Наразі в столиці проводиться реконструкція корпусів міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові. Після її закінчення планується відновити роботу відділення з виробництва препаратів крові на сучасному рівні, за вимогами міжнародних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня фракція «УДАР» у Київраді розповсюдила копію наказу Київського міського центру крові від 16 листопада 2012 року про закриття з 16 лютого відділення з виробництва препаратів крові.

У документі, обнародуваному прес-службою “УДАРу”, зазначається, що рішення прийнято з метою оптимізації роботи Київського міського центру крові та на підставі наказу Головного управління охорони здоров`я від 15 листопада 2012 р.

Коментуючи цей наказ, депутат з фракції “УДАР” у Київраді Олексій Давиденко висловив переконання, що таким рішенням “столична влада ставить під загрозу забезпечення реанімацій, швидких допомог та опікових центрів донорською кров’ю та плазмою, оскільки Київ з середини лютого залишиться без власної бази переробки”.

За словами О.Давиденка, в Україні сьогодні понад 30 державних центрів з виробництва препаратів крові, але Київ вирішив, що йому такий центр не потрібен.

“З лютого фактично закривають весь муніципальний центр переробки донорської крові і хочуть перевести всі столичні лікарні з безкоштовної крові на закупівлю платної у комерційних структур”, - заявив депутат.

За словами О.Давиденка, це буде перший випадок в Україні, коли закривається державна лабораторія крові.