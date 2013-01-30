Розширять перелік ліків, які можна придбати за «Карткою киянина»

Столична влада планує в лютому суттєво збільшити перелік лікарських засобів, що можна буде придбати за «Карткою киянина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Фармація», підприємство веде переговори з низкою харківських фармацевтичних заводів, і передбачається, що вже найближчим часом вони долучаться до проекту.

Торік такі домовленості було досягнуто зі столичними фармвиробниками: ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Фармак», «Борщагівський ХФЗ ЗАТ НВЦ». Загалом вони запропонували 52 найменування лікарських засобів, які можуть придбати зі знижкою власники «Картки киянина».

«Це прекрасний приклад солідарної відповідальності учасників фармацевтичного ринку: виробника та аптечної мережі. Комунальне підприємство і заводи взяли на себе економічне навантаження, забезпечивши сумарну знижку 35%», – заявив генеральний директор КП «Фармація» Олег Клімов.

Крім того, минулого року за ініціативи комунальної мережі аптек було впроваджено ще одну програму спільно з банком «Хрещатик», що передбачає відкриття кредитних ліній жителям столиці. Згідно з цим проектом, що отримав назву «Здорове життя», без будь-якої застави банк видає кредитну картку на суму 5 тисяч гривень. За її допомогою можна оплатити всі товари аптечного асортименту КП «Фармація». У комунальному підприємстві зазначають, що ці кошти не можна зняти готівкою чи використати з іншою метою.

Як зауважили у КМДА, на сьогодні КП «Фармація» є єдиною мережею аптек, що несе навантаження з реалізації соціальних програм, започаткованих урядом та КМДА. Зокрема, комунальне підприємство надає 10% знижку на лікарські засоби інвалідам і учасникам війни та бойових дій, інвалідам внаслідок трудового каліцтва й дітям-інвалідам до 18 років. Також в аптеках діє 5% знижка для всіх пенсіонерів на лікарські засоби та товари аптечного асортименту.

Загалом до складу КП «Фармація» входить 112 аптек і 58 аптечних пунктів, а також контрольно-аналітична лабораторія, що атестована Державною службою України з лікарських засобів.