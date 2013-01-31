У пасажира електрички у Дніпропетровську вилучено наркотики

11:03, 31 січня 2013
Новини регіонів
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На 1,3 млн грн

Співробітники лінійного відділу міліції на станції Дніпропетровськ вилучили у пасажира електрички сполученням Кривий Ріг – Дніпропетровськ наркотиків на 1,3 млн грн. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби УМВС на Придніпровській залізниці Тетяна Соболєва.

За її словами, оперативникам допомагав службовий пес, який виявив в багажі 24-річного мешканця Кривого Рогу 200 грамів гашишу та 2000 мл. «опію ацетильованного». Останнього вистачило б на 20 000 доз.

«Вартість наркотиків підрахована за мінімальними ставками чорного ринку. Наприклад один грам гашишу в залежності від якості коштує від 300 до 500 гривень», - уточнила Т. Соболєва.

Затриманий наркокур’єр раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Триває слідство.

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