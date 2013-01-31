Рівненщина: сім’я отруїлася чадним газом

30 січня о 23:30 до реанімаційного відділення Млинівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом - госпіталізовано сім’ю із 4 людей (двоє дорослих 1972 та 1974 р.н. та двоє дітей 2000 та 2009 р.н).

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 10:00 31 січня дорослих виписано з лікарні, дітей переведено в дитяче відділення Млинівської центральної районної лікарні.

Обставини отруєння встановлюються. На місці події працює бригада ВАТ «Рівнегаз» та оперативна група служби цивільного захисту Млинівського району.

Ситуація перебуває під контролем Територіального управління МНС в області.