Протитуберкульозні заклади Києва потребують невідкладного вирішення питання фінансування

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко доручив Міністерству охорони здоров’я та Київській міськдержадміністрації невідкладно вирішити питання належного фінансування протитуберкульозних закладів в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, таке доручення він дав 30 січня на нараді з питань фінансування протитуберкульозних закладів.

У нараді взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Міністерства фінансів та Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

«Ситуація, за якої в місті Києві матеріально-технічний стан протитуберкульозних закладів є одним з найгірших в країні, є неприйнятною. Доручаю спільно Міністерству охорони здоров’я та Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації невідкладно опрацювати питання фінансування та роботи київських протитуберкульозних закладів та надати Кабінету міністрів пропозиції щодо вирішення існуючих проблемних питань», - зазначив К.Грищенко.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв детально поінформував віце-прем’єр-міністра про ситуацію з київськими протитуберкульозними закладами.

«Переважній більшості протитуберкульозних закладів столиці кілька десятків років. Лише з 2011 року на потреби галузі розпочато виділення коштів з бюджету. Так, протягом 2011 та 2012 років капітальні вливання на зміцнення матеріально-технічного потенціалу галузі дорівнюють 250 млн грн. У січні цього року голова КМДА Олександр Попов відвідав Київську міську туберкульозну лікарню №2 в Гостомелі, після чого було прийнято рішення виділити з міського бюджету кошти в обсязі 48 млн грн на проведення ремонту з введенням в дію у 2013 році корпусу для лікування відкритих форм туберкульозу легень», - зазначив В.Мохорєв.

У свою чергу голова Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Тетяна Александріна запевнила у забезпеченості протитуберкульозних закладів необхідними лікарськими засобами.

«Заклади були і будуть забезпечені ліками та витратними матеріалами у повному обсязі. Минулого року було закуплено препаратів на загальну суму 6,5 млн грн. Затверджені усі необхідні стандарти для лікування», - зазначила вона.

К.Грищенко висловив переконання, що для ефективної роботи українських протитуберкульозних закладів до вирішення існуючих проблем необхідно підходити системно.

«Причетні міністерства та відомства мають ретельно проаналізувати ситуацію і виробити пропозиції для усунення існуючих недоліків. Необхідно розібратися з фінансуванням, виробити графік вирішення існуючих проблем протитуберкульозних закладів. Необхідно більш активно використовувати діагностичні засоби для виявлення туберкульозу на ранніх стадіях та ефективніше використовувати можливості протитуберкульозних санаторіїв», - підкреслив К.Грищенко.