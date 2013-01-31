У Донецьку горів трамвай із пасажирами

Вчора ввечері у Донецьку загорівся трамвай, якйи виконував поїздку за маршрутом.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, 30 січня о 22:00 до управління МНС у Донецькій області надійшло повідомлення про займання трамваю по вул. 301-ї Стрілецької Дивізії у Пролетарському районі Донецька.

Пожежа сталася коли трамвай, який рухається за маршрутом № 10, перебував на кінцевій зупинці. В цей час у салоні знаходилось 3 пасажири, водій та кондуктор, які самостійно залишили вагон.

Пожежу ліквідовано о 22:20 підрозділами пожежно-рятувальної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено металевий корпус даху трамваю на площі 0,5 кв.м та 12 кв.м обшивки, пошкоджено 15 сидінь, віконне скло, підлога салону та фарбування вагону.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та матеріальний збиток встановлюються.