Чернігівщина: у пожежі в будинку загинуло троє людей
12:43, 31 січня 2013Новини регіонів
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Причиною стали тріщини в димарі
У селі Петрівка Борзнянського району Чернігівської області під час пожежі у житлового будинку загинули троє людей.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жителі села виявили загоряння занадто пізно, тому, коли місцева пожежна команда прибула до місця виклику, полум’я вже вирувало в середині та на даху дерев’яного будинку.
Ліквідація пожежі тривала майже 3 години. Під час гасіння рятувальники знайшли під уламками обгорілих конструкцій будинку тіла 80-річного господаря оселі, його 81-річної дружини та їх 58-річного сина.
За попередніми даними, причиною трагедії стали тріщини в димарі опалювальної печі будинку. Проводиться розслідування.
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