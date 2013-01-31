Чернігівщина: у пожежі в будинку загинуло троє людей

У селі Петрівка Борзнянського району Чернігівської області під час пожежі у житлового будинку загинули троє людей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жителі села виявили загоряння занадто пізно, тому, коли місцева пожежна команда прибула до місця виклику, полум’я вже вирувало в середині та на даху дерев’яного будинку.

Ліквідація пожежі тривала майже 3 години. Під час гасіння рятувальники знайшли під уламками обгорілих конструкцій будинку тіла 80-річного господаря оселі, його 81-річної дружини та їх 58-річного сина.

За попередніми даними, причиною трагедії стали тріщини в димарі опалювальної печі будинку. Проводиться розслідування.