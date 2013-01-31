На Тернопільщині у житловому будинку вибухнув телевізор

12:55, 31 січня 2013
Новини регіонів
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Сталася пожежа

У селі Козярі Підволочиського району Тернопільської області через вибух телевізора у житловому будинку сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на момент прибуття рятувальників площа горіння становила майже 59 кв. м. Пожежа виникла в кухні житлового будинку, а згодом розповсюдилась на перекриття гаража. Полум’я швидко поширювалося – існувала загроза загорання сусідніх будівель.

Для ліквідації пожежі залучались відділення пожежно-рятувального підрозділу Підволочиської служби цивільного захисту та черговий караул місцевої пожежної команди с.Кошляки Підволочиського району.

Під час гасіння врятовано 3 будівлі. За попередніми даними пожежею завдано матеріальних збитків на суму близько 250 тис. гривень.

Постраждалих немає. Ймовірною причиною виникнення пожежі став вибух телевізора.

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