З аеропорту «Одеса» евакуювали людей

У четвер, 31 січня, на телефонну спецлінію «102» надійшов виклик від невідомого, який повідомив, що у міжнародному аеропорту «Одеса» закладено вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, дзвінок надійшов о 11.17.

Усіх громадян, що перебували у будівлі аеропорту, евакуйовано. Для перевірки повідомлення на місце події виїхали співробітники міліції, зокрема вибухотехніки і кінологи.

Зараз проводиться обстеження будівлі і прилеглої території.

Нагадаємо, сьогодні до Одеси з візитом прибув міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. У даний час міністр проводить зустріч в Одеській юридичній академії.