Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв запевнив, що після реорганізації Київського міського центру крові, препарати крові для киян залишатимуться безплатними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

«Закриття відділу виробництва препаратів крові Київського міського центру крові не матиме негативного впливу на ситуацію із забезпеченістю імунобіологічними препаратами лікувальних закладів. Для пацієнтів препарати крові залишатимуться безкоштовними», – сказав В.Мохорєв.

Він пояснив, що рішення про закриття відділу виробництва препаратів крові було прийнято у зв’язку з тим, що приміщення міського центру крові та обладнання для виготовлення препаратів не відповідають сучасним вимогам до виробництва медичних імунобіологічних препаратів.

За словами В.Мохорєва, Київський міський центр крові, як і раніше, заготовлятиме донорську кров та плазму і буде видавати їх у лікувальні заклади безкоштовно.

«Такий алгоритм забезпечення препаратами донорської крові зберігатиметься поки триватиме реконструкція корпусів міської клінічної лікарні № 14, на базі якої планується розмістити Київський міський центр крові та відновити роботу відділення з виробництва препаратів крові на сучасному рівні, за вимогами міжнародних стандартів», – додав директор профільного Департаменту.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня фракція УДАР у Київраді розповсюдила копію наказу Київського міського центру крові від 16 листопада 2012 року про закриття з 16 лютого відділення з виробництва препаратів крові.

У документі, обнародуваному прес-службою УДАРу, зазначається, що рішення прийнято з метою оптимізації роботи Київського міського центру крові та на підставі наказу Головного управління охорони здоров`я від 15 листопада 2012 р.

Коментуючи цей наказ, депутат з фракції УДАР у Київраді Олексій Давиденко висловив переконання, що таким рішенням “столична влада ставить під загрозу забезпечення реанімацій, швидких допомог та опікових центрів донорською кров’ю та плазмою, оскільки Київ з середини лютого залишиться без власної бази переробки”.

За словами О.Давиденка, в Україні сьогодні понад 30 державних центрів з виробництва препаратів крові, але Київ вирішив, що йому такий центр не потрібен.

“З лютого фактично закривають весь муніципальний центр переробки донорської крові і хочуть перевести всі столичні лікарні з безкоштовної крові на закупівлю платної у комерційних структур”, - заявив депутат.